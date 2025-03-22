Лечение от рака «выжгло» актеру Стэнли Туччи щитовидную железу

Известный по роли маньяка в фильме "Милые кости" Стэнли Туччи рассказал о том, что лучевая терапия выжгла ему щитовидную железу. Его слова передает Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Туччи диагностировали рак горла в 2017 году, и у него наступила ремиссия после курса лучевой и химиотерапии. По словам 64-летнего актера, он впервые заметил последствия лечения от рака в 2024 году.

"Я так уставал после обеда, что к часу дня был полностью измотан. Я сдал анализы крови и сказал: "Я знаю, что со мной что-то не так". [Выяснилось], моя щитовидная железа не функционировала", - поделился актер.

Актер "Конклава" признался, что изначально винил стресс в проблемах с щитовидной железой. Однако впоследствии врачи пришли к выводу, что лучевая терапия "выжгла" ему щитовидную железу. По словам Туччи, ему назначили гормональное лечение, чтобы решить проблему. Он признался, что по-прежнему устает после обеда, но лечение помогает.

"Буквально, ты не можешь думать, не можешь двигаться... Но как только я начал принимать таблетки, это сильно изменило ситуацию", - поделился артист.

В 2023-м Туччи рассказывал, что потерял 35 фунтов (порядка 15 кг. - "Газета.Ru") на фоне лечения от рака. Он употреблял пищу с помощью специальной трубки на протяжении шести месяцев, из-за чего еда "имела вкус сами-знаете-чего и пахла сами-знаете-чем".