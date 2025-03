Гвинет Пэлтроу шокировала ответом на слухи о конфликте с Меган Маркл

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу шокировала ответом на слухи о конфликте с герцогиней Сассекской Меган Маркл. Об этом сообщает издание New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гвинет Пэлтроу попросила подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) задать ей интересующие их вопросы. Один из поклонников спросил, знает ли актриса, о какой ссоре с Меган Маркл говорят пользователи в соцсетях. Артистка заявила, что искренне не понимает о чем идет речь, а после направила камеру на герцогиню Сассекскую и спросила ее. Жена принца Гарри пожала плечами, сидя на кухне Гвинет Пэлтроу.

На днях актриса опубликовала в Instagram видео, где показала, как готовит завтрак, состоящий из булочек, поджаренного бекона и яиц. Гвинет Пэлтроу предстала перед камерой в полосатой пижаме с распущенными волосами и без косметики.

Интернет-пользователи посчитали, что артистка высмеяла Меган Маркл, так как добавила в видео песню "This Will Be" от Натали Коул, которую использовала жена принца Гарри в качестве музыкального сопровождения для своего кулинарного шоу. Кроме того, Гвинет Пэлтроу снялась с кружкой с монограммой, похожей на ту, которую герцогиня показывала в программе.