Скандальный сериал «Белый лотос» подвергся цензуре в Индии

В Индии вырезали сцену из скандального сериала "Белый лотос" за оскорбление Будды одним из героев. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Цензуре, утверждает издание, подверглась сцена, во время которой сын Белинды Зайон прячется за статую Будды из-за выстрелов в отеле и произносит: "Пожалуйста, пусть с моей мамой все будет хорошо". Когда герой вновь слышит выстрелы, то вновь обращается к статуе с фразой: "Какого хрена? Я же попросил защитить маму, у...к!"

По данным Variety, сцену вырезал крупнейший стриминговый сервис в Индии JioHotstar без разрешения HBO. Компания оставила момент, как герой молится Будде, но убрала последующее нецензурное выражение.