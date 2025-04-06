Звезда Голливуда тайно прибегла к суррогатному материнству ради четвертого ребенка

Голливудская актриса Мишель Уильямс воспользовалась услугами суррогатного материнства. Об этом сообщает издание People, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ребенок, имя которого держится в тайне, стал четвертым в семье пятикратной номинантки на премию "Оскар". Помимо малыша, которого выносила суррогатная мать, Уильямс воспитывает троих детей вместе с супругом режиссером Томасом Кейлом. Издание отмечает, что пару с детьми уже заметили на прогулке в Нью-Йорке.

"Мишель и Томас просто невероятно счастливы, что их прекрасная дружная семья стала еще больше. Матильда тоже обожает своих младших братьев и сестер", - сообщил инсайдер изданию.

Первого ребенка, дочку Матильду, Мишель родила в 2005 году в отношениях с культовым актером Хитом Леджером, однако пара рассталась. С нынешним мужем Уильямс обручилась в 2019-м, а в 2020 и 2022 годах у них родились двое общих детей - сын Харт и малыш, имя и пол которого пара до сих пор не обнародовала. Известно, что троих детей Мишель выносила и родила самостоятельно.