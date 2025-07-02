https://news.day.az/showbiz/1764975.html 56-летняя Дженнифер Энистон и 61-летняя Кортни Кокс показали лица без макияжа Американская актриса Дженнифер Энистон показала совместные с Кортни Кокс снимки. Как передает Day.Az, соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.
56-летняя Дженнифер Энистон и 61-летняя Кортни Кокс показали лица без макияжа
Американская актриса Дженнифер Энистон показала совместные с Кортни Кокс снимки.
Как передает Day.Az, соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.
На размещенном кадре звезды популярного телесериала "Друзья" предстали в черной одежде. 56-летняя Энистон позировала перед камерой в топе и очках с прозрачными линзами. 61-летняя Кокс, в свою очередь, была запечатлена в футболке. При этом можно заметить, что на лицах знаменитостей отсутствовал макияж.
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