56-летняя Дженнифер Энистон и 61-летняя Кортни Кокс показали лица без макияжа

Американская актриса Дженнифер Энистон показала совместные с Кортни Кокс снимки.

Как передает Day.Az, соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре звезды популярного телесериала "Друзья" предстали в черной одежде. 56-летняя Энистон позировала перед камерой в топе и очках с прозрачными линзами. 61-летняя Кокс, в свою очередь, была запечатлена в футболке. При этом можно заметить, что на лицах знаменитостей отсутствовал макияж.