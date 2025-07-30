Американская актриса Кристен Стюарт попала в объективы папарацци с новым имиджем.

Как передает Day.Az, соответствующие снимки публикует Daily Mail.

35-летняя звезда "Сумерек" была замечена в Гриффит-парке в Лос-Анджелесе. Она гуляла по улице в белой футболке с надписью, зеленых шортах, высоких носках и черных кроссовках. Кроме того, знаменитость надела солнцезащитные очки и уложила волосы в небрежный пучок. На размещенных кадрах видно, что она решила отказаться от белых прядей, перекрасив их в розово-оранжевый цвет.