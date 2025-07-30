https://news.day.az/showbiz/1770978.html Кристен Стюарт попала в объективы папарацци с новым имиджем Американская актриса Кристен Стюарт попала в объективы папарацци с новым имиджем. Как передает Day.Az, соответствующие снимки публикует Daily Mail. 35-летняя звезда "Сумерек" была замечена в Гриффит-парке в Лос-Анджелесе. Она гуляла по улице в белой футболке с надписью, зеленых шортах, высоких носках и черных кроссовках.
Кристен Стюарт попала в объективы папарацци с новым имиджем
Американская актриса Кристен Стюарт попала в объективы папарацци с новым имиджем.
Как передает Day.Az, соответствующие снимки публикует Daily Mail.
35-летняя звезда "Сумерек" была замечена в Гриффит-парке в Лос-Анджелесе. Она гуляла по улице в белой футболке с надписью, зеленых шортах, высоких носках и черных кроссовках. Кроме того, знаменитость надела солнцезащитные очки и уложила волосы в небрежный пучок. На размещенных кадрах видно, что она решила отказаться от белых прядей, перекрасив их в розово-оранжевый цвет.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре