Актер из «Клана Сопрано» прострелил нос женщине

Полиция Нью-Джерси арестовала актера из "Клана Сопрано" Эрнеста Хайнца за покушение на жизнь женщины. Об этом пишет Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По версии полиции, 46-летний американский актер выстрелил из пистолета в женщину за рулем автомобиля, поравнявшись с ней на светофоре в городке Гэллоуэй. Ему также предъявили обвинения в нападении с применением огнестрельного оружия при отягчающих обстоятельствах, хранении оружия и владении оружием в незаконных целях.

Женщина, Марица Ариас-Галва, объяснила, что автомобиль Хайнца подрезал ее, а на светофоре он угрожал ее жизни устно, после чего произвел выстрел. Пуля прострелила женщине нос, но она оставалась в сознании и смогла поговорить с прибывшими на место происшествия полицейскими.

Травмы не представляют угрозы для жизни женщины, в настоящее время она выздоравливает.

После стрельбы Хайнц попытался скрыться, но был найден в тот же день.

У Хайнца было несколько небольших ролей или ролей второго плана как на телевидении, так и в кино. В "Клане Сопрано" он появлялся в 2006 году.