Сальма Хайек показала свою 18-летнюю дочь

Актриса Сальма Хайек показала свою взрослую дочь. Она поделилась в Instagram семейными кадрами, снятыми на празднике в честь именинницы. Валентине Паломе исполнилось 18 лет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы ели, танцевали, смеялись, наслаждались...а вечеринка продолжалась все выходные. С днем рождения, моя любовь! Никогда не будет достаточно, чтобы отпраздновать твое рождение", - написала артистка.

Звезда состоит в браке с бизнесменом Франсуа-Анри Пино, который возглавляет компанию PPR. В 2007 году актриса официально объявила о помолвке с ним, через полгода родила первенца, а спустя несколько месяцев после этого события сообщила о расставании с возлюбленным. Однако паре удалось уладить все конфликты и сохранить семью. Они официально расписались в 2009 году в День Святого Валентина на гражданской церемонии в мэрии шестого округа Парижа, а позже отпраздновали свадьбу в Венеции.

Артистка заявляла, что муж по-прежнему ею восхищается, и это придает дополнительную уверенность. По словам Хайек, она тоже гордится собой и не собирается грустить из-за возраста.