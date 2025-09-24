https://news.day.az/showbiz/1782927.html Представитель Киану Ривза прокомментировал слухи о его тайной свадьбе Представитель канадского актера Киану Ривза опроверг сообщения о его тайной свадьбе с художницей Александрой Грант. Об этом пишет E! News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. "Это неправда. Они не женаты", - заявил он. Об отношениях Ривза и Грант стало известно в 2018 году. Ранее актер не был женат.
Представитель канадского актера Киану Ривза опроверг сообщения о его тайной свадьбе с художницей Александрой Грант. Об этом пишет E! News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Это неправда. Они не женаты", - заявил он.
Об отношениях Ривза и Грант стало известно в 2018 году. Ранее актер не был женат. В 1999 году его возлюбленная Дженнифер Сайм родила мертворожденную дочь, а спустя два года сама не выжила в результате автокатастрофы.
18 сентября сообщалось, что 61-летний Ривз якобы тайно женился на своей возлюбленной в начале лета во время путешествия по Европе. По словам инсайдеров, пара держала церемонию в секрете, поскольку ценит приватность.
