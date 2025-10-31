Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса раскрыла первый симптом его недуга

Супруга культового голливудского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг назвала первый признак болезни, который заметила у мужа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ее слова передает портал News Nation.

Хеминг рассказала, что в 2022 году, еще до обнаружения у артиста тяжелой формы деменции, обратила внимание на то, что он стал заикаться.

"Брюс в детстве страдал сильным заиканием, но преодолел его во взрослом возрасте. Я заметила, что оно возвращается. Но никогда бы не подумала, что это может стать симптомом деменции", - сообщила Эмма.

Этот период совпал с кризисом в отношениях модели с Уиллисом, она признавалась, что даже задумывалась о разводе. Только потом она осознала, что перемены в поведении актера были связаны с болезнью и сбое в работе мозга.