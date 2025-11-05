https://news.day.az/showbiz/1793409.html Наоми Кэмпбелл вышла в свет с новым имиджем Британская супермодель Наоми Кэмпбелл посетила премию CFDA Fashion Awards с новым имиджем. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. 55-летняя манекенщица вышла в свет в белом комбинезоне с широкими штанинами, декорированными воланами и бахромой.
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл посетила премию CFDA Fashion Awards с новым имиджем. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
При этом звезда продемонстрировала короткую рваную стрижку.
Кроме того, она надела туфли в тон образу и очки с белой оправой и прозрачными стеклами.
