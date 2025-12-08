Sony Pictures начала работу над новой частью франшизы «Люди в черном»

Студия Sony Pictures наняла сценариста для пятой части фильма "Люди в черном", сообщает издание Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, работой над текстом сценария для культовой франшизы займется Крис Бремнер. Автор известен по сценариям комедийных боевиков "Плохие парни навсегда" и "Плохие парни до конца". В настоящее время неизвестно, вернутся ли актеры Томми Ли Джонс и Уилл Смит к ролям охотников на пришельцев, которых сыграли в трех из четырех предыдущих фильмов. При этом издание отмечает, что участие сценариста Бремнера может привлечь Смита, который также снимался в двух фильмах франшизы "Плохие парни".

В 2019 году студия Sony пыталась возобновить франшизу об инопланетянах, выпустив фильм "Люди в черном: Интернэшнл" с Крисом Хемсвортом и Тессой Томпсон в ролях новых агентов секретной спецслужбы. Однако этот фильм оказался финансово провальным.

"Люди в черном" частично основаны на серии комиксов студии Marvel за авторством Лоуэлла Каннингема. Создатели франшизы взяли за основу только часть истории о некой секретной правительственной организации, контролирующей космический трафик инопланетян.