Стала известна предполагаемая дата свадьбы Тейлор Свифт

Стала известна предполагаемая дата свадьбы американской певицы Тейлор Свифт и игрока в американский футбол Трэвиса Келси. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на многочисленные источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам инсайдеров, торжество пройдет 13 июня 2026 года. Пара планирует провести церемонию в отеле Ocean House в викторианском стиле, расположенном в штате Род-Айленд, США.

При этом отмечается, что число 13 имеет символическое значение для исполнительницы и является ее любимым.