Жена Джастина Бибера в топе и укороченной шубе показала пресс

Жена Джастина Бибера, модель Хейли Бибер, снялась в укороченной шубе. Снимками она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Хейли Бибер позировала в джинсах, черном топе, коричневой укороченной шубе, показав свой пресс, и красном шарфе. Волосы модель распустила и сделала легкий нюдовый макияж.

В ноябре Хейли Бибер стала лицом нового выпуска журнала GQ. На обложке издания бизнесвумен позировала в черном слитном купальнике, сидя на трамплине у бассейна. Знаменитость предстала перед камерой с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.