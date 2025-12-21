https://news.day.az/showbiz/1804058.html Жена Джастина Бибера в топе и укороченной шубе показала пресс Жена Джастина Бибера, модель Хейли Бибер, снялась в укороченной шубе. Снимками она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Хейли Бибер позировала в джинсах, черном топе, коричневой укороченной шубе, показав свой пресс, и красном шарфе. Волосы модель распустила и сделала легкий нюдовый макияж.
Жена Джастина Бибера в топе и укороченной шубе показала пресс
Жена Джастина Бибера, модель Хейли Бибер, снялась в укороченной шубе. Снимками она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Хейли Бибер позировала в джинсах, черном топе, коричневой укороченной шубе, показав свой пресс, и красном шарфе. Волосы модель распустила и сделала легкий нюдовый макияж.
В ноябре Хейли Бибер стала лицом нового выпуска журнала GQ. На обложке издания бизнесвумен позировала в черном слитном купальнике, сидя на трамплине у бассейна. Знаменитость предстала перед камерой с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре