Звезда Nickelodeon стал бездомным

Американский актер Тайлор Чейз, известный по ролям в подростковых сериалах на телеканале Nickelodeon, стал бездомным. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

36-летнего бывшего артиста обнаружили на улицах Лос-Анджелеса. Пользователи соцсетей отметили, что мужчина выглядит не совсем адекватным и явно находится в плохом физическом и психологическом состоянии. В интернете даже открыли сборы на помощь Чейзу. Известно, что мать актера запретила передавать ему деньги, так как в его состоянии деньги окончательно его погубят.

Тайлор принимал участие в нескольких популярных шоу Nickelodeon в нулевых. Среди самых громких проектов - "Рассекреченное руководство Неда по выживанию в школе", "Все ненавидят Криса" и "Проказник Макс". С 2007 года Чейз не участвовал в съемках на ТВ или в кино.