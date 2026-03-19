Звезда сериала «История любви» Сара Пиджон может сыграть в драме с Джейком Джилленхолом

Сара Пиджон, исполнившая роль Кэролин Бессет-Кеннеди в "Истории любви", ведет переговоры об участии в фильме "Медовый месяц с Гарри" с Джейком Джилленхолом.

Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, об этом пишет Deadline.

По сюжету в центре истории окажется мужчина (Джейк Джилленхол), который вынужден отправиться в нежеланное путешествие вместе с отцом (Кевин Костнер) своей невесты. Между героями сначала вспыхивают конфликты, но постепенно их противостояние перерастает в трогательную связь.

Известно, что фильм станет экранизацией романа Барта Бейкера, за сценарий отвечает Дэн Фогельман ("Галавант"). Режиссерами проекта выступят Гленн Фикарра ("Фокус") и Джон Рекуа ("Круиз по джунглям"). Дата премьеры пока что не раскрывается.

Для Сары Пиджон это может стать еще одним заметным шагом в карьере: в западной прессе ее уже называют одной из ярких молодых актрис нового поколения. И, кажется, участие в одном проекте сразу с Джилленхолом и Костнером только укрепит этот статус.