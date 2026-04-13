https://news.day.az/showbiz/1827622.html
Лидера Massive Attack арестовали в центре Лондона
Лидер культовой британской группы Massive Attack Роберт Дель Ная был арестован в Лондоне вместе с другими протестующими. Об этом сообщает издание The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По информации источника, артист оказался в числе сотен людей, задержанных после массовой акции против запрета деятельности пропалестинской организации Palestine Action в столице Англии.
Издание отмечает, что с Трафальгарской площади Дель Наю увели под аплодисменты других протестующих. "Меня арестовывают незаконно", - заявил Дель Ная в момент задержания.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре