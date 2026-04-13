Лидера Massive Attack арестовали в центре Лондона

Лидер культовой британской группы Massive Attack Роберт Дель Ная был арестован в Лондоне вместе с другими протестующими. Об этом сообщает издание The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источника, артист оказался в числе сотен людей, задержанных после массовой акции против запрета деятельности пропалестинской организации Palestine Action в столице Англии.

Издание отмечает, что с Трафальгарской площади Дель Наю увели под аплодисменты других протестующих. "Меня арестовывают незаконно", - заявил Дель Ная в момент задержания.