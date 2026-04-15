Джейми Дорнан сыграет Арагорна во «Властелине колец»

Появились новые подробности предстоящего фильма по "Властелину колец", включая детали пополнившегося актерского каста.

Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, об этом сообщает Variety.

Арагорна во "Властелине колец: Охота на Голлума" сыграет Джейми Дорнан, известный по фильмам "Пятьдесят оттенков серого". Подробности роли Кейт Уинслет ранее держались в секрете. Сообщается, что актриса сыграет Маригол, предположительно - это бабушка Голлума.

К проекту вернутся и прежние актеры. Режиссер картины Энди Серкис исполнит роль Голлума. Иэн Маккелен вновь сыграет Гэндальфа, а Элайджа Вуд - Фродо Бэггинса.

К слову, ранее появилась информация о том, что роль Арагорна исполнит Лео Вудалл. Это подтвердил один из актеров проекта Элайджа Вуд. Но, как выяснилось, все оказалось не совсем так. Лео Вудалл появится в проекте, но сыграет Хальварда, следопыта Севера.

Напомним, сюжет нового фильма по "Властелину колец" развернется между событиями "Хоббита" и "Братства кольца". Лента расскажет о поисках Голлума. Премьера запланирована на 17 декабря 2027 года.