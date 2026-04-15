Джейми Дорнан сыграет Арагорна во «Властелине колец»
Появились новые подробности предстоящего фильма по "Властелину колец", включая детали пополнившегося актерского каста.
Арагорна во "Властелине колец: Охота на Голлума" сыграет Джейми Дорнан, известный по фильмам "Пятьдесят оттенков серого". Подробности роли Кейт Уинслет ранее держались в секрете. Сообщается, что актриса сыграет Маригол, предположительно - это бабушка Голлума.
К проекту вернутся и прежние актеры. Режиссер картины Энди Серкис исполнит роль Голлума. Иэн Маккелен вновь сыграет Гэндальфа, а Элайджа Вуд - Фродо Бэггинса.
К слову, ранее появилась информация о том, что роль Арагорна исполнит Лео Вудалл. Это подтвердил один из актеров проекта Элайджа Вуд. Но, как выяснилось, все оказалось не совсем так. Лео Вудалл появится в проекте, но сыграет Хальварда, следопыта Севера.
Напомним, сюжет нового фильма по "Властелину колец" развернется между событиями "Хоббита" и "Братства кольца". Лента расскажет о поисках Голлума. Премьера запланирована на 17 декабря 2027 года.
