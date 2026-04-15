Селена Гомес и Деми Ловато обрадовали фанатов совместным фото спустя 10 лет

Ностальгия по времени Disney продолжается.

Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, на этот раз поклонников растрогали Селена Гомес и Деми Ловато совместным фото.

Селена Гомес и Деми Ловато впервые почти за 10 лет воссоединились публично. Селена пришла на открытие тура Деми It's Not That Deep и после концерта поделилась кадрами в социальных сетях.

В Instagram Stories певица не скрывала эмоций и засыпала давнюю подругу комплиментами. Селена назвала шоу одним из лучших и отдельно отметила вокал Деми. Позже Ловато репостнула снимок и поблагодарила Селену за визит.

Для поклонников это действительно особенный момент: в последний раз их публично видели вместе в 2017 году. Хотя в 2010-х многие говорили о напряжении между звездами, сами Селена и Деми позже не раз давали понять, что никаких настоящих обид между ними не осталось. Просто в какой-то момент они отдалились друг от друга.

Однако их навсегда будет связать эра Disney, которую они проходили вместе. Ранее Деми признавалась, что всегда будет благодарна за эту дружбу, потому что именно Селена стала для нее ощущением безопасности в начале карьеры.