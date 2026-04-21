"Ангела" Victoria's Secret и модель Барбару Палвин заподозрили в беременности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет TMZ.

Папарацци засняли Барбару Палвин во время прогулки в парке Гриффит в Лос-Анджелесе 18 апреля. Модель была запечатлена в белой футболке, поверх которой была надета синяя толстовка. Манекенщица добавила к образу легинсы и кроссовки. По мнению интернет-пользователей, на некоторых фото у Барбары Палвин виден округлившийся живот. При этом ни она, ни ее супруг Дилан Спроус не комментировали слухи о пополнении в семье.