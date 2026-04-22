Энн Хэтэуэй возглавила список самых красивых женщин в мире

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй возглавила список самых красивых людей в мире.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, ежегодный список был опубликован на сайте издания People.

43-летняя Энн Хэтэуэй стала самой привлекательной женщиной в мире по версии журнала и снялась для его обложки. Актриса позировала в черном платье с глубоким декольте, украшенном аппликацией в виде цветов. Артистка также надела несколько колец и серьги. Знаменитость предстала перед камерой с уложенными волосами и макияжем с черными стрелками и помадой.

В интервью Энн Хэтэуэй рассказала, как ей удается сохранять фигуру. Актриса призналась, что занимается с личным тренером Моник Иствуд.

"Мне очень нравится тренироваться с Моник Иствуд. Она гений. Бывшая балерина, поэтому она объединила балет, высокоинтенсивные интервальные тренировки, пилатес и йогу. Мне очень повезло, что у меня есть возможность заниматься с ней индивидуально. Мы работаем вместе уже более четырех лет, она сделала меня лучше", - заявила актриса.