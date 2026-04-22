Режиссер «Эйфории» создавал образ Кэсси по просьбе Сидни Суини

"Эйфория", триумфально вернувшаяся на экраны, продолжает быть одной из самых обсуждаемых картин. И Сидни Суини активно поддерживает этот статус сериала.

Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, актриса поделилась новыми подробностями в интервью Empire. А также рассказала о том, насколько "безумной" станет ее героиня Кэсси и как актриса сама стала виновницей "сумасшедшего" сюжета.

В беседе с Empire Сидни рассказала, как позвонила Сэму Левинсону, режиссеру "Эйфории", с просьбой "сделать что-нибудь покруче" с линией Кэсси. И, как передает Суини, он не отказал актрисе, благодаря чему, по словам актрисы, "сезон получился безумным".

Как дополнила Сидни, ей было интересно работать с Сэмом Левинсоном именно потому, что он соглашался на абсурдность ее предложений.

Интересно, как Суини отметила, что Кэсси занимает особое место в сердце актрисы. Сидни объясняет - эта героиня стала "дорогой и близкой" для нее. "Она сумасшедшая. Она совершает столько ошибок. Она несовершенна во многих отношениях, но делает, делает все это из-за любви", - описывает Кэсси актриса.

Напомним, премьера третьего сезона состоялась 13 апреля, и уже сейчас проект уверенно лидирует. Действие разворачивается через пять лет после событий предыдущих серий, а всего в сезоне восемь эпизодов. К слову, фанаты отметили трогательный финал первой серии с надписью "В память о нем" (в честь актера Ангуса Клауда, сыгравшего Феза).