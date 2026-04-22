Зои Кравиц подогрела слухи о помолвке с Гарри Стайлсом

Голливудская актриса Зои Кравиц подогрела слухи о помолвке с певцом Гарри Стайлсом. Об этом сообщает издание Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Зои Кравиц и Гарри Стайлса заметили во время их прогулки в Лондоне 19 апреля. Актриса появилась на публике с кольцом с крупным бриллиантом на левой руке. Журналисты предположили, что исполнитель сделал предложение руки и сердца возлюбленной, но пока нет подтверждения этой информации.

В декабре папарацци засняли Зои Кравиц во время прогулки с Гарри Стайлсом в Риме. Тогда актриса показала массивное золотое кольцо на безымянном пальце, впервые спровоцировав слухи о помолвке. При этом похожее украшение артистка продемонстрировала в ноябре.

До этого издание People со ссылкой на источник сообщило, что Зои Кравиц несколько раз за год летала в Рим к своему возлюбленному.

"В этом году Гарри проводил много времени в Риме. Зои присоединялась к нему несколько раз с конца лета. Они просто гуляют там, встречаются с друзьями и живут очень размеренной жизнью. У них отличная химия", - поделился инсайдер из окружения пары.

Источник добавил, что влюбленным удобно проводить время в Риме, потому что там их "практически не беспокоят".