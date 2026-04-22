Создателя k-pop группы BTS хотят арестовать

Полиция Южной Кореи намерена арестовать продюсера k-pop группы BTS Пан Си Хёка. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что председателя музыкального конгломерата Hybe Corporation преследуют в рамках расследования обвинений в незаконном присвоении более $100 млн при реализации мошеннической схемы с инвесторами.

По данным агентства, полиция Сеула обратилась в прокуратуру с просьбой выдать ордер на арест продюсера.

Против Пан Си Хёка ведется расследование по обвинению в введении в заблуждение инвесторов в 2019 году. Тогда продюсер заявил, что Hybe не планирует выходить на биржу, и побудил их продать свои акции частному инвестиционному фонду до того, как компания провела первичное публичное размещение акций. По мнению правоохранителей фонд выплатил Пан Си Хёку около $136 млн в рамках дополнительной сделки, по ее условиям продюсеру полагалось 30% прибыли от продажи акций после IPO.