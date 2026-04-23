Культовую рэп-группу включат в Зал славы рок-н-ролла

Британский музыкант Фил Коллинз, группы Iron Maiden и Oasis, а также культовый рэп-коллектив Wu-Tang Clan будут включены в Зал славы рок-н-ролла в 2026 году. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на список, оглашенный в программе American Idol, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источника, в этом году новыми членами Зала славы станут артисты, чьи первые коммерческие записи вышли не менее 25 лет назад. Всего за кандидатов голосовали более 1200 музыкантов, историков и представителей музыкальной индустрии.

Уточняется, что легендарный артист Фил Коллинз уже имеет почетный статус члена Зала славы - в качестве участника группы Genesis. Кроме того, в список попала соул-джазовая певица Sade.