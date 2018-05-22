В Нахчыване произошло землетрясение

22 мая 2018 09:30

В Нахчыванской Автономной Республике произошло землетрясение магнитудой 3,4.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук.

Подземные толчки зарегистрированы в 06.32 по местному времени в городе Нахчыван.

Магнитуда землетрясения составила 3,4, эпицентр находился на глубине 7 км.

Подземные толчки в городе Нахчыван и близлежащих населенных пунктах ощущались силой до 3 баллов.

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