Азербайджанец стал первым иностранцем, получившим диплом школы в Мичигане - ФОТО

В штате Мичиган, США иностранец впервые окончил школу с дипломом и золотой медалью за один год. Им стал наш соотечественник - Юсиф Гурбанлы, передает Day.Az .

Юсиф окончил среднюю школу в Баку с медалью и аттестатом отличия, набрал 650 баллов на государственном вступительным экзамене и был награжден министром образования М.Джаббаровым званием "Ученик года". Он также активный участник - капитан молодежной сборной по интеллектуальным играм (чемпион республики по "Брейн Рингу", "Что?Где?Когда?", "Своя игра", "Хамса", "Əlaçı"), волонтер в государственной комиссии по правам семьи, женщин, детей, победитель и участник многочисленных олимпиад и научных ярмарок, один из победителей обменной программы для будущих лидеров (FLEX), футболист.

В течение года обучения в США Юсиф внес свой вклад в укрепление теплых отношений между нашими народами, а за выдающиеся заслуги в академической и спортивных областях Совет образования штата Мичиган впервые сделал исключение иностранцу, выдав ему общеобразовательный диплом американской школы.

Юсиф поступил в филиал Страсбургского университета в Баку (UFAZ), а также в ряд одних из самых престижных университетов мира, таких, как University of Michigan, Cornell, New York University, Boston, USC. Комментируя свой окончательный выбор, Юсиф заявил, что планирует продолжить образование в Университете Майями (University of Miami) с дальнейшим гарантированным трансфером в Стэнфордский университет.

Все эти достижения и прекрасные человеческие качества позволили ему получить достаточное количество рекомендаций, чтобы следующим летом пройти практику в исследовательском центре NASA (Florida) недалеко от своего будущего университета. Он также планирует в скором времени начать работать над своими IT и бизнес проектами, которые, в свою очередь повысят значимость азербайджанской экономики на международной арене.