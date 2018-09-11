"Мой Баку": Полтора столетия проспекта Азадлыг - РЕПОРТАЖ - ФОТО

В Баку просто нет однообразных и непривлекательных улиц, город спланирован и отстроен так удачно, что каждый уголок имеет свои особенности и свою изюминку.

Сегодня мы приглашаем наших читателей на прогулку по одному из самых протяженных и самых известных проспектов столицы - проспекту Азадлыг. Начинается он с центральной улицы Баку - проспекта Нефтяников и заканчивается поселком Бинагади. Азадлыг застраивался неравномерно и в разные периоды времени, вот и получилось, что исток он берет в исторической части города, а оканчивается в современном микрорайоне.

Азадлыг стартует в районе Приморского бульвара, минует старую мельницу, станцию метро "28 Мая", боком задевает здание первого Бакинского вокзала, а далее сужается и идет вверх, как бы показывая, что путь к свободе для Азербайджана был непростым, но прямым и поступательным. В этом смысле современное название проспекта символично.

Проспект Азадлыг, в советское время носивший имя Ленина, еще ранее - улица Станиславского, а до того улица Народов Востока - одна из старейших магистралей нашего города. Улица начала формироваться еще на рубеже ХIХ и ХХ веков. Окончательно сформировался и получил свой нынешний облик проспект уже в советское время. В начале 20-х годов здесь начал создаваться один из первых рабочих поселков - поселок имени Мамедъярова, а в послевоенные годы усиленными темпами начал разрастаться поселок Бинагади.

Когда оказываешься на проспекте, в глаза бросается его неординарная застройка: она сохраняет смешанный характер, т.к. наряду с капитальными зданиями и одноэтажными домиками начала ХХ века, построено много жилых зданий в 1960-1970-ых годах и, конечно же, растет число современных высоток.

Именно проспект Азадлыг соединяет в себе множество важных и красивейших улиц столицы - проспект Нефтяников, улицу Низами, Хагани, Зарифы Алиевой и т.д., потому-то Азадлыг сегодня - одна из самых загруженных частей города. Даже глубокой ночью здесь не замирает движение - ни на тротуарах, ни на проезжей части. Со всего города тысячи людей - кто пешком, кто на машинах или в общественном транспорте - спешат к метро "28 Мая", откуда до центра рукой подать.

Движение по проспекту осуществляется не только наземным транспортом - улицу замыкают две станции метро - одна из старейших, "28 Мая", и названная в честь проспекта новая станция, открытая в 2009 году.

Самой популярной и значимой с исторической точки зрения частью проспекта является отрезок от Приморского бульвара до кинотеатра "Дружба".Поднимаясь выше по проспекту, невозможно не обратить внимание на массивное здание главного корпуса Азербайджанской государственной нефтяной академии, которое имеет давнюю историю. Это здание считается одним из старейших архитектурных сооружений проспекта, оно было построено в 1900 году по проекту архитектора Иосифа Гославского и первоначально функционировало как Бакинское техническое училище. После установления Советской власти на базе училища был создан Бакинский политехнический институт, с 1959 по 1991 - Азербайджанский институт нефти и химии им. М. Азизбекова. После выхода Азербайджана из состава Советского Союза, университет получил нынешнее название.

На проспект левым флангом выходит историческое здание Сабунчинского вокзала, появившегося в Баку в 1926 году для обслуживания пассажиров электрифицированной Баку-Сабунчинской железной дороги. Архитектура здания, выполненная в восточном стиле, привлекает к себе большое внимание. На площади перед старым зданием вокзала установлен памятник выдающемуся азербайджанскому драматургу Джафару Джаббарлы.

По другую "руку" от вокзала на Азадлыг располагается крупный торгово-развлекательный центр "28 Mall", ставший на сегодня одной из самых узнаваемых его достопримечательностей.Небольшое, но уютное здание, занимаемое ныне Театром пантомимы, появилось на проспекте в 1911 году. Построено оно было на средства общины баптистов Баку как молельный дом. В 1930 году здание было конфисковано властями, а в последние десятилетия до развала Союза тут располагался кинотеатр "Шафаг".

Не ошибемся, если скажем, что с этим местом у старых бакинцев связано немало теплых воспоминаний. Старшее поколение вспоминает, какие очереди выстраивались к кинотеатру, как трудно было достать билеты, покупали их даже у спекулянтов, лишь бы попасть в зал.

Отметим, что на проспекте Азадлыг располагались еще два кинотеатра - "Мир" и "Дружба".

Этот проспект известен и тем, что тут находится один из некогда популярных рынков столицы - Насиминский базар, к которому в советские времена можно было доехать из центра на 5-м трамвае. Еще большую важность этой транспортной артерии города придает расположение на нем крупных клиник и медицинских центров.

Завершается проспект поселком Бинагади. В досоветский период эта часть города была деревней, которая находилась в административном подчинении Бакинского уезда Бакинской губернии. Статус поселка городского типа Бинагади получил в 1936 году, тогда он входил в Кировский район города Баку. Сегодня это уже не пригородный поселок, а крупный жилмассив, "вросший" в столицу и превратившийся в одну из ее важных частей.

Баку растет и хорошеет. Выросли на месте неприметных одноэтажек величественные многоэтажные дома, старая мельница преобразилась до неузнаваемости, превратившись в фешенебельный офис-центр Landmark и одноименный отель. Совершенно по иному выглядят и станция метро, и здание вокзала. Да по всей протяженности магистрали можно наблюдать как она преображается и модернизируется.

В заключение отметим, что проспект Азадлыг чрезвычайно оживленная транспортная артерия и не очень подходит для прогулок и отдыха. Но она очень интересна и является свидетельницей развития Баку, от городка на задворках империи до мегаполиса с невероятной архитектурой. Полтора столетия истории азербайджанской столицы вобрал в себя этот проспект. Поэтому по нему стоит пройтись, запастись временем и преодолеть с начала до конца.

До следующих прогулок по любимой столице!

Лала Мамедова