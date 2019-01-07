Загадка скалы Бешбармаг: мифы и реальность - ФОТО

Одним из самых красивых и загадочных мест в Азербайджане является гора Бешбармаг. Day.Az со ссылкой на Вестник предлагает материалы о скале, собранные на основе рассказов агсаггалов, научных исследований, а также фактов и реальных событий.

На горе Бешбармаг еще сохранились остатки древних оборонительных сооружений, которые были построены Сасанидскими правителями в раннесредневековый период и относятся к VI-VII векам. За горой находятся развалины древнего города Хурсангала, который датируется III веком до нашей эры. Это говорит о древности этой скалы.

В настоящее время у подножия горы Бешбармаг расположено святое место "Пир Хыдыр Зинда", где останавливаются путники для совершения молитвы и поклонения.

Гора благодаря своей высоте и форме с незапамятных времен была отличным ориентиром для мореплавателей.

Легенды

Бытует миф о том, что якобы пророк Хызыр (Хыдыр), которого представляют мифическим существом в зеленых одеждах, в поисках эликсира жизни побывал в окрестностях горы, где и нашел источник "живой воды" в подземном царстве. Выпив из источника, он обрел бессмертие. Потому-то это место стали называть его именем - Хызыр Зиндей (Хыдыр Зинда).

По одной из версий, праведник и великий царь Зуль-Карнайн в поиске живой воды обратился к Хызыру. Пророк отвел его к двум родникам: из одного текло молоко, из другого - мутная вода. Искандеру (Зуль-Карнайн - ред.) он разрешил выпить только из одного источника. Тот выбрал молоко. Хызыр же выпил мутную воду, благодаря чему и обрел бессмертие.

На вершине горы есть источник. По преданию, это слезы пророка, передавшего источнику целебную силу. К вершине горы ведет узкая скользкая тропинка. Человек с чистыми помыслами пройдет этот путь без особых затруднений, нехороший же может сорваться. У дошедшего до источника желание обязательно исполнится.

Слово "бешбармаг" с азербайджанского переводится как "пять пальцев", так как очертания горы напоминают пять пальцев руки. Агсаггалы близлежащих к скале сел рассказывают, что есть и вторая версия возникновения мифической скалы. Так, по их словам, гора символизирует пять братьев, которые жили когда-то в этих местах. Они боролись с черными силами, которые в конце концов превратили их в камень. Один из камней находится в Каспийском море, а остальные на суше. Хыдыр Зиндей являлся старшим братом.

Реальные истории

В 1958 году российский исследователь Ф. Никитин, изучая гору Бешбармаг, пришел к мнению, что скала имеет сильное магнитное поле: "Датчики зашкаливали, мы не могли понять, в чем дело. Несмотря на сильное магнитное давление, мы не могли найти его источник".

Несмотря на то, что гора небольшой высоты - от уровня моря всего 500 метров, ее по сей день не удавалось покорить (Речь идет о карабканье по скале. Подняться на вершину скалы может каждый, пользуясь специальной дорожкой внутри - ред.).

В 1986 году белорусская альпинистка решила покорить эту скалу. Когда она находилась на середине своего пути, по непонятным до сих пор причинам сломалась "кошка" (металлические штампованные платформы с прочными зубьями - авт.), и альпинистка сорвалась. Кроме нее, гору также пытались покорить еще несколько альпинистов, но все тщетно.

Секрет скалы Бешбармаг не разгадан до сих пор. Но то, что гора имеет некую магическую силу, не подлежит сомнению. Есть тысячи людей по Азербайджану, которые уверяют, что гора помогла им с их неразрешимыми на первой взгляд проблемами. Верить в это или нет - дело ваше. Но это наша история, наши предки и наши легенды. Их мы обязаны знать и уважать.

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