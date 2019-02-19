В Ташкенте 19 -20 февраля проходит конференция "Взаимосвязанность в Центральной Азии: вызовы и новые возможности", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Организаторами конференции выступают Министерство иностранных дел Узбекистана и Региональный центр ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии. На форуме участвуют свыше 100 ведущих экспертов аналитических центров из Азербайджана, Афганистана, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Грузии, Дании, Египта, Израиля, Индии, Ирана, Испании, Италии, Казахстана, Канады, КНР, Кувейта и других стран. В повестке вопросы текущего состояния регионального сотрудничества и углубления взаимодействия в области безопасности, торговли, транспорта, водопользования, образования и науки. На мероприятии также представлены региональные структуры - Европейский союз, Нордический совет, Организация американских государств, Арктический консультативный совет, а также международные финансовые институты - Всемирный банк, ВТО, Европейский инвестиционный банк и другие. В своем приветственном слове глава МИД Узбекистана А. Камилов. охарактеризовал эпоху временем больших вызовов и новых обнадеживающих инициатив, поставив во главу угла острую востребованность рационального взаимодействия народов Центральной Азии и их соседей с партнерами. Глава МИД задал тренд интенсификации действия на диалоговой площадке, подчеркнув важность наступательности по всему фронту глобальной кооперации.

Участвующие в работе конференции азербайджанские представители - Депутат Милли Меджлиса, директор Института политических исследований Академии Государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики Эльман Насиров, доктор философии, директор Экспертного совета Baku Network Элхан Алескеров, политолог, советник Бакинского международного центра мультикультурализма Тофик Аббасов, директор мультимедийного пресс-центра Sputnik Азербайджан, руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде, преподаватель Академии государственного управления при Президенте Азербайджана, глава Бакинского клуба политологов Заур Мамедов в своих выступлениях заострили внимание аудитории на программных составляющих политики нашей страны, которая позволила нарастить интеграционные наработки в евразийском пространстве. Они на основе фактов и данных международных организаций продемонстрировали возможности Азербайджана и его успехи в контексте межцивизационного диалога, который выступает гарантом разрядки и поступательной кооперации.

По итогам выступлений азербайджанских участников имели место фрагментарные дискуссии и обсуждения. Завтра конференция продолжит свою работу.