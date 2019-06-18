На популярном русскоязычном сайте Meduza.io появился тест на знание азербайджанской кухни.

"Главная особенность кухни Азербайджана - разнообразие: местные плодородные земли дарят множество продуктов, а гастрономические традиции восходят к культуре самых разных народов. Совместно с Бюро по туризму Азербайджана мы подготовили тест, который покажет, насколько вы разбираетесь в азербайджанской кухне", - отмечено на сайте.

Ответив на 10 вопросов, мы удивились остроумному итогу, который поймут только знающие азербайджанский язык. Дело в том, что результаты теста начинаются со слов: "Зехмэт олмаса, хэсабы гэтирин!".

Если вы можете отличить шекинскую пахлаву от бакинской курабие, а также знаете особенность азербайджанского плова и рецепт какого азербайджанского блюда вошел в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, то тест вы легко осилите.

А тем, кто начинает свое знакомство с культурой и кухней Азербайджана, сайт рекомендует посетить национальный стенд на гастрономическом фестивале Taste of Moscow 2019, который пройдет в Москве с 27 по 30 июня. Шеф-повара расскажут и покажут, как готовятся знаменитые блюда, а ключевые ингредиенты и специи можно будет тут же попробовать и приобрести. Кроме того, гости смогут принять участие в викторинах, посмотреть выступление народного ансамбля и шоу национальных костюмов.

Проверить свои знания можно, перейдя по ссылке.

Н. Гасымова

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