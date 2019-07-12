Гобустанский государственный историко-художественный заповедник расположен к югу от Баку, на территории, представляющей собой равнину между юго-восточным склоном Большого Кавказского хребта и Каспийским морем, частью которой является культурный пейзаж наскальных рисунков, охватывающий территорию 537 гектаров.

Здесь обнаружено огромное количество наскальных изображений, подскальные жилища, стоянки древнего человека, курганные захоронения. Скалы Гобустана насчитывают около 6000 рисунков, которые создавались со времен мезолита и до средних веков. Рисунки (сцены охоты, ритуального танца, земледелия, животные, лодки и разные символические знаки) встречаются преимущественно в пещерах и на обломках скал. Здесь нашла отражение история в 15 тысяч лет - с конца верхнего палеолита до средневековья. Скалы Гобустана также хранят память пребывания здесь римских легионеров.

Известный норвежский исследователь и путешественник Тур Хейердал, неоднократно посещавший Азербайджан, после изучения гобустанских петроглифов пришел к сенсационному выводу о родстве норвежцев и азербайджанцев. Он обнаружил сходство изображенных на камнях судов с судами, которыми пользовались викинги, и пришел к выводу, что викинги именно отсюда начали свой путь на запад. Этой теме он посвятил статью "Связи Азербайджана", опубликованную в англоязычном журнале "Azerbaijan İnternational" (Нью-Йорк)

Сегодня Гобустанский заповедник - это крупный, современный и технологичный музейный комплекс. Сам музей включает двенадцать залов, в которых представлены уникальные экспонаты. Музей оснащен инновационными технологиями, позволяющими в интерактивном режиме знакомиться с историей края.

Памятники Гобустана делятся на две группы: наскальные изображения и древние стоянки и другие объекты.

Первые археологические раскопки на территории заповедника начались в 30-х годах XX века. В 1939-1940 гг. азербайджанский археолог Исхак Джафарзаде обнаружил здесь около 3500 наскальных изображений, рисунков и знаков, а также рукотворных ям, отверстий в скалах и пр. С 1965 года изучением памятников Гобустана занималась специальная научная экспедиция. Были проведены археологические исследования более 20 жилищ и убежищ, более 40 курганных захоронений.

Обращают на себя внимание наличие солярной символики в гобустанских петроглифах. По мнению специалистов, в эпоху бронзы среди племён, населявших территорию Азербайджана, был широко распространен культ солнца, что отражено и в петроглифах Гобустана. Солярные знаки здесь выгравированы в виде круга с лучами или перекрестием. С солярной мифологией связывают и датируемые II тысячелетием до н. э. рисунки лодок с сияющим солнечным диском на носу.

Предметом большого интереса туристов является Римская надпись - запись о присутствии XII Молниеносного легиона. На территории заповедника у подножья горы Беюк-даш есть каменная плита с латинской надписью, относящейся к I веку н. э., между 84 и 96 годами, оставленный римским легионом императора Домициана с прозвищем "Фульмината" (молниеносный), который зафиксировал пребывание XII Молниеносного легиона в I веке нашей эры.

Надпись на каменной плите гласит: Imp Domitiano Caesare avg Germanic L Julius Maximus> Leg XII Ful.

В переводе на русский язык она означает: "Время императора Домициана Цезаря Августа Германского, Луций Юлий Максим, Центурион XII Легиона Молниеносного". Считается, что в гобустанской надписи, упоминается отряд XII легиона, который был истреблён местными жителями Апшерона.

Другая достопримечательность Гобустана, которую не обходит ни один турист, - Гавалдаш - оригинальный камень-бубен, представляющий собой установленную плашмя огромную плиту. Из неё постукиванием можно извлечь ритмически чёткие мотивы. Звук гавалдаша схож со звонким звуком гавала. В Гобустане имеются 2 гавалдаша: у северного подножья горы Чингирдаг и на горе Беюкдаш. Он состоит из ракушечного известняка и представляет собой плоский кусок известняка. Гавалдаш издаёт различные звуки в разных местах в зависимости от плотности раковин в составе известняка. Причиной этого различия звуков является пустота и пористость раковин.

Существует мнение, что стражи племён во время нападений диких зверей или в других опасных ситуациях пользовались этим инструментом. Считается, что этими звуками сопровождались ритуальные пляски и обряды. Также считается, что гавалдаш служил неким символом единства, поскольку древние люди проводили возле него религиозные и праздничные обряды, устраивали собрания.

С 1966 года Гобустан является заповедником. А в 2007 году наскальные рисунки Гобустана включены в список памятников Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

По материалам Trend и АЗЕРТАДЖ

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