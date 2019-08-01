https://news.day.az/society/1143492.html Невероятное видео азербайджанского режиссера взорвало Сеть - ВИДЕО
Невероятное видео азербайджанского режиссера взорвало Сеть - ВИДЕО
Сеть взорвало видео, снятое азербайджанским режиссером Самиром Тахировым.
Как сообщает Day.Az, режиссер поделился на своей странице в Instagram невероятным роликом, который собрал из фрагментов в разное время снятых видео. В видеоролике показана вся красота Азербайджана и его столицы.
BAKU❤️ Видео кадры из моих различных работ! Director: Samir Tahirov Production: HEALTS Studio #Baku #Azerbaijan
A post shared by @ samir.tahirov on Jul 31, 2019 at 8:22am PDT
Н. Гасымова
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