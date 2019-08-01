Сеть взорвало видео, снятое азербайджанским режиссером Самиром Тахировым.

Как сообщает Day.Az, режиссер поделился на своей странице в Instagram невероятным роликом, который собрал из фрагментов в разное время снятых видео. В видеоролике показана вся красота Азербайджана и его столицы.

Н. Гасымова

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