Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана осуществили ряд успешных операций по задержанию за незаконное ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на МВД, на основе поступившей информации был задержан житель города Ширван Надир Бабаев, передает Day.Az.

При досмотре в его спортивной сумке был обнаружен и изъят один автомат Калашникова, магазин и семь патронов. Задержанный признался, что оружие и боеприпасы принадлежат ему.

В результате другой операции задержан житель Ширвана Амид Абдуллаев. При личном досмотре задержанного был обнаружен и изъят пистолет "Макарова" в рабочем состоянии.

По обоим фактам в Главном управлении возбуждены уголовные дела. В отношении задержанных суд избрал меру пресечения арест.

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