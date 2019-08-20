В Гарадагском районе Баку автомобиль сбил женщину с ребенком.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, грузовой автомобиль с прицепом сбил 42-летнюю Алину Велиеву и ее 8-летнего сына Авена Велиева.

Пострадавшие доставлены в больницу.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!