В Баку грузовик с прицепом сбил женщину с ребенком 608

В Гарадагском районе Баку автомобиль сбил женщину с ребенком. Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, грузовой автомобиль с прицепом сбил 42-летнюю Алину Велиеву и ее 8-летнего сына Авена Велиева. Пострадавшие доставлены в больницу. 15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!

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