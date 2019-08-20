https://news.day.az/society/1148954.html В Баку грузовик с прицепом сбил женщину с ребенком
В Баку грузовик с прицепом сбил женщину с ребенком
В Гарадагском районе Баку автомобиль сбил женщину с ребенком.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, грузовой автомобиль с прицепом сбил 42-летнюю Алину Велиеву и ее 8-летнего сына Авена Велиева.
Пострадавшие доставлены в больницу.
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