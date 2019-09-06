Жемчужина Востока - город Баку притягивает к себе своей красотой и богатой историей. Ежегодно нашу столицу посещают сотни тысяч гостей и туристов, многие приезжают не в первый раз и уже имеют свои любимые уголки в Баку, куда обязательно заглядывают при очередном своем посещении.

Сегодня мы расскажем о некоторых местах, где зарубежные туристы были частыми гостями и этим летом. Мимо этих мест трудно пройти. Как, например, российскому туристу не увидеть своими глазами знаменитый переулок "черт побери", а гостю из Европы не угоститься отменным кебабом в знаменитом кафе "Жемчужина" на бульваре?

Впрочем, обо всем по порядку.

Бакинский бульвар

Национальный парк - Бакинский приморский бульвар, пожалуй, самая главная достопримечательность столицы Азербайджана, его визитная карточка. Побывать в Баку и не посетить бульвар - это немыслимо. В последние несколько лет Бакинский бульвар невероятно разросся, охватив почти всю внутреннюю часть бухты. На сегодня это один из самых протяженных и самых красивых приморских парков мира.

Здесь есть все для содержательного семейного отдыха - разнообразнейшие аттракционы, карусели, "колесо обозрения", 7D-кинотеатр, для любителей морских прогулок курсируют пассажирские суда, функционирует Яхт-клуб. Особой изюминкой является "Бакинская Венеция", чудесный уголок из белого мрамора с ажурными мостиками и прозрачными каналами, по которым можно покататься на настоящей гондоле.

Бакинский бульвар очень зеленый, газоны пестрят цветами, радуя глаз. Тут можно увидеть не только традиционные для нашего региона растения, но и экзотические, завезенные в страну к юбилею бульвара. Среди них баобабы из Аргентины весом 7 тонн каждый и возрастом более 150 лет, разнообразные кактусы, итальянские оливы, пальмы и многое другое.

Бульвар! В рассеивающихся лучах заходящего солнца он выглядит, как картины импрессионистов: чарующе, притягательно, великолепно! Бакинцы и гости столицы с удовольствием отдыхают здесь в вечернее время, когда можно покататься на велосипедах, посидеть с друзьями в чайхане, назначить свидание, просто побродить вдоль моря, рассуждая о прошлом и настоящем бульвара, о популярных кинотеатрах и магазинах, архитектурных достопримечательностях. А как прекрасен ночной Бульвар, именуемый "бриллиантовым ожерельем Баку", который дарит окружающим световую гамму и великолепие, в то время как оригинальная иллюминация и подсветка парка и фонтаны придают парку особое очарование.

Нужно сказать еще вот о чем: Бакинский бульвар - это не только красивый и уютный парк, это наша история, наше настоящее и будущее, то место, где на мгновение стихает шум, где можно почувствовать душу Баку, ощутить его магию, и где к тебе приходит осознание того, почему невозможно не влюбиться в этот город.

Девичья башня (Гыз галасы)

Одной из наиболее известных исторических достопримечательностей Баку, обязательно посещаемой туристами, является Девичья башня, расположенная в Ичеришехер, - памятник, вошедший в список мирового наследия ЮНЕСКО. Среди жителей Баку не найдешь никого, кто хотя бы раз не поднимался бы на ее вершину. А теперь в число покорителей Девичьей башни вошли и зарубежные туристы. Здорово прочувствовать здешнюю атмосферу, прикоснуться к стенам, которые строили предки. В то же время это сооружение - своего рода точка отсчета для всех туристов, приезжающих в Страну огней, и место, откуда они начинают знакомиться с Азербайджаном.

Историки приводят разные даты основания сооружения, но так и не могут прийти к общему знаменателю. Башня строилась в два этапа. Первый предположительно относится к доисламской эре, а надпись принадлежит к более позднему времени, очевидно, XII веку. Некоторые ученые, устанавливая ее возраст, ориентируются на раствор, использовавшийся при строительстве, и датируют Гыз галасы I веком нашей эры. Другие же определяют возраст Девичьей башни по камню - тогда строение "молодеет" до IX века.

Есть зороастрийская версия истории башни, есть астрологическая. И каждая из них имеет право на жизнь. Например, исследователи отмечают, что Девичья башня строилась с таким расчетом, чтобы 22 декабря, в период зимнего солнцестояния, утреннее светило заглядывало прямо в центральное окно, а далее свет рассеивался по всем остальным окнам. По этой причине ей приписывают связь с культом солнца.

Что касается названия башни, то, по одной версии, оно связано с бросившейся с ее вершины дочерью шаха, по другой - с тем, что никогда не была захвачена неприятелем.

На данный момент Девичья башня в Баку является культурным и историческим достоянием города и страны, одновременно размещая на своей территории музей.

Мастерская Али Шамси

На улице Малой Крепостной 84 в Ичеришехер живет художник Али Шамси, двери дома-мастерской которого всегда открыты для гостей. Дом художника приковывает внимание с первого взгляда - фасад украшен различными знаками, символами и амулетами. Подходя к мастерской, первым делом замечаешь дерево с пронзительными синими глазами, затем видишь случайных прохожих, которые с интересом разглядывают фасад здания и делают фотографии на память. Художник дружелюбно встречает каждого, приглашает войти в мастерскую, разрешает сделать фотографии и дарит каждому свою солнечную энергию.

Об искусстве Али Шамси можно говорить часами. В его картинах - великолепие природы родины, исторические места и памятники, гранаты, цветы и, конечно, женщины, являющиеся главными музами художника. Его работы хранятся в частных музеях известных людей и выставляются в престижных галереях мира. Произведения Али Шамси украшали интерьеры печально знаменитых американских башен-близнецов ВТЦ. Одна его картина висит в Ватикане.

Внутри всего два помещения. В первом помещении можно увидеть множество арт-объектов, а во втором выставлены непосредственно картины художника.

Мастерская Шамси - кладезь всякой всячины, куда он складывает привезенные из далеких стран диковинки, сушеные гранаты, инсталляции из металла и подручных средств и огромное количество картин, а также археологические находки, сделанные им, - не поверите - на территории этой же мастерской! Стены покрыты надписями посетителей и фотографиями известных личностей, которые побывали тут.

Художник работает в этой мастерской с 1995-го года, ее двери открылись для посетителей в 2001 году. Как признается художник, для него важно, чтобы туристы почувствовали дух Азербайджана, его культуру.

"Черт побери"

Каждый поклонник фильма "Бриллиантовая рука" знает, что роль Стамбула в нем сыграл старый Баку. Улица с аптекой "Чиканук", где прозвучало знаменитое "Черт побери!", называется Малая Крепостная и входит в обязательную программу всех туристов из стран бывшего Союза, посещающих Баку.

Снятый в 1968 году Леонидом Гайдаем фильм "Бриллиантовая рука" стал самым успешным комедийным фильмом в СССР и в одночасье сделал Баку знаменитым. Старинные улочки Ичеришехер до сих пор напоминают кадры из фильма: вот у этой двери героя картины Горбункова соблазняла знойная красавица, а уже на следующей улице он поскальзывается на арбузной корке со словами "Черт побери" и получает вывих руки.

Именно это место сегодня чаще всего ищут российские туристы, чтобы на минуту почувствовать себя героем гайдаевской картины и сделать фотографию на память, "упав" на мощеную мостовую. Кстати, во время съемок в Ичеришехер в кадры попадают и другие достопримечательности древней части столицы Азербайджана - Крепостная стена, Девичья башня, мечеть Джума, Дворец Ширваншахов, которые туристам показывает экскурсовод. У многих возникает ощущение, что в Ичеришехер можно заблудиться, как это произошло с Андреем Мироновым. Ничего подобного с вами не произойдет, ведь в Ичеришехер есть множество входов и выходов, указателей и главное - каждый житель Старого города будет рад помочь вам выйти из лабиринта.

А недавно на месте той самой "аптеки" открылось кафе, которое называется "Бриллиантовая рука. Черт побери". В помещении все напоминает об этой эксцентричной кинокартине. Та же старинная каменная кладка стен, но теперь они украшены фотографиями кадров из кинокартины. Не обошлось и без любимых героев: контрабандисты сидят у входа в Apotheke Chikanuk, а недалеко от них расположился Юрий Никулин. У него в руках фотоаппарат, точно такой же, как у Семена Горбункова. В свою очередь, в меню у "Бриллиантовой руки" преимущественно национальная кухня, а еще блюда, название которых связано с советским фильмом. Среди них - салат "Черт побери". В его составе - ветчина, говяжий язык, курица, сын пармезан и майонез.

И правда - "черт побери"...

Кафе "Жемчужина" ("Мирвари")

В центре азербайджанской столицы много кафе, ресторанов и закусочных, где всегда можно увидеть иностранных гостей. Остаться голодным в Баку практически невозможно.

Но кафе "Жемчужина" стоит особняком. Оно является одной из достопримечательностей Бакинского бульвара, у многих бакинцев с ним связаны свои истории.

Этот бессменный символ Бакинского бульвара был сооружен еще в 60-е годы в Азербайджане по настоянию тогдашнего мэра города Алиша Лемберанского. Рассказывают, что Лемберанский во время своего путешествия за границу увидел кафе, похожее на проект нашей "Жемчужины", и по возвращению в Баку предложил построить на берегу моря подобный объект. В то время над этим проектом работали бакинский архитектор В.Шульгин и конструктор Г.Никонов. Кафе было сдано в эксплуатацию в 1961 году. По сей день "Жемчужина" сохраняет свой первозданный облик, только стенки его немного утолщены в результате реставрации и ремонта. Если раньше толщина стен составляла 5-6 см, то сейчас она стала 10-15 см. Вот и все отличия.

Кафе имеет примечательную архитектуру и не заметить его нельзя. "Жемчужина" невероятно пропорционально спроектирована, все линии выверены - словно нарисованы легким взмахом руки, которой двигали чутье и душа. Впечатляющее строение привлекает внимание каждого посетителя бульвара, а аромат бесподобных блюд национальной кухни разжигает аппетит.

В течение пяти месяцев - с конца мая по сентябрь - здесь трудно найти место, от желающих пообедать в этом кафе нет отбоя. Меню ресторана богато многочисленными изысками азербайджанской кулинарии: тут есть плов, кутабы, долма, кебабы, бастурма, пахлава, шекербура, рыбные блюда и многое другое. Одним словом все, чем славится и гордится азербайджанская кухня. Не случайно "Жемчужину" облюбовали зарубежные гости.

Что интересно, благодаря оригинальному дизайну и особому белому камню, из которого он выполнен, внутри "Жемчужины" прохладно даже в летний зной.

Хамам "Тязя Бяй"

После прогулки в жаркий день под абшеронским солнцем самое время заглянуть... в хамам. Хамамов в Баку на сегодня осталось мало - у каждого дома душевая, и культура хождения в общественные бани как-то ушла из жизни бакинцев. Но это не значит, что она перестала быть красивой традицией, к которой все чаще приобщаются гости Баку.

Построенный в центре Баку в ХIX веке (1886 году) хамам, называемый сегодня "Тязя Бяй", являлся одним из популярнейших мест отдыха. В 2003 году баня была полностью реставрирована в соответствии с современными требованиями к архитектуре.



Сегодня хамам "Тязя Бяй" отличается экзотическим восточным интерьером с элементами дворцового стиля. Тут можно увидеть все, что угодно - от сувениров до портрета Сталина. Такая нагроможденность вовсе не портит стиля, а даже придает хамаму вид некоего клуба. И посещающие хамам (как правило мужчины) так и рассматривают это место - это мужской клуб, где можно поговорить о том о сем, обсудить актуальные вопросы, попить чай-мехмери. И, конечно же, попариться и даже избавиться от некоторых проблем со здоровьем.

Мы рассказали лишь о некоторых местах Баку, популярных сегодня у зарубежных туристов. Но на самом деле этих мест десятки. Каждая улица, каждый уголок нашей столицы по-своему интересен и привлекателен.

Так что продолжение следует!

Тамилла Мамедова

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