Мне интересно наблюдать за выступлениями гимнасток, которые приехали на соревнования в Баку из разных стран, сказала в воскресенье Trend юная зрительница 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Микаэла Нескородова, приехавшая из Дубая (ОАЭ), передает Day.Az.

"В Баку я приехала из Дубая, там занимаюсь художественной гимнастикой в филиале "Школы Дерюгиных". Выступления известных гимнасток меня вдохновляют заниматься этим видом спорта. На Чемпионате болею за сборную Украины, гимнастки большие молодцы и я желаю им удачи. Арена гимнастики в Баку красивая, большая и яркая. Много зрителей пришло посмотреть соревнования, атмосфера на трибунах потрясающая", - сказала юная зрительница.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата - "Сказки воплотятся в жизнь" ("Fairy Tales will come to life").

