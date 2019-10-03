ДТП, зарегистрированное в Баку, попало в объектив камер видеонаблюдения.

Пожилой мужчина, переходящий дорогу на магистрали в неположенном месте, стал причиной аварии, передает Day.Az со ссылкой на avtosfer.az.

Передвигающийся по левой полосе дороги легковой автомобиль, пытаясь избежать столкновения с внезапно появившимся на пути пожилым мужчиной, перескочил через ограждение и выехал на встречную дорогу.

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