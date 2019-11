Международный бакинский фестиваль танго, организованный посольством Аргентины в Азербайджане и United Cultures в сотрудничестве с The Landmark Baku, Baku Metropolitan, Nizami Cinema Center при поддержке IN Tango Baku, Tango On, El Club de Tango, Badi Kuba и R&N-project Dance School, возвращается в Баку. Фестиваль пройдет с 29 ноября по 1 декабря.

Как сообщает Day.Az, на станции "Ичеришехер" сегодня состоялось предфестивальное мероприятие. Посетители метро на выходе могли лицезреть невероятные выступления азербайджанских и зарубежных танцовщиков.

Как это было, смотрите на видео:

Н. Гасымова

