https://news.day.az/society/1173887.html В бакинском метро станцевали танго - ВИДЕО - ФОТО
В бакинском метро станцевали танго - ВИДЕО - ФОТО
Международный бакинский фестиваль танго, организованный посольством Аргентины в Азербайджане и United Cultures в сотрудничестве с The Landmark Baku, Baku Metropolitan, Nizami Cinema Center при поддержке IN Tango Baku, Tango On, El Club de Tango, Badi Kuba и R&N-project Dance School, возвращается в Баку. Фестиваль пройдет с 29 ноября по 1 декабря.
Как сообщает Day.Az, на станции "Ичеришехер" сегодня состоялось предфестивальное мероприятие. Посетители метро на выходе могли лицезреть невероятные выступления азербайджанских и зарубежных танцовщиков.
Как это было, смотрите на видео:
Н. Гасымова
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