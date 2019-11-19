19 ноября с утра и до 16:30 движение электропоездов Баку-Сабунчи-Баку будет приостановлено по техническим причинам.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Просьба пассажирам воспользоваться альтернативным общественным транспортом.