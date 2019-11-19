https://news.day.az/society/1176941.html Движение поездов Баку-Сабунчи-Баку будет приостановлено
Движение поездов Баку-Сабунчи-Баку будет приостановлено
19 ноября с утра и до 16:30 движение электропоездов Баку-Сабунчи-Баку будет приостановлено по техническим причинам.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).
Просьба пассажирам воспользоваться альтернативным общественным транспортом.
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