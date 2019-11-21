В Бинагадинском районе Баку произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в ресторане "Qoşa çinar", находящемся около Международного автовокзала, произошло возгорание. Пожар начался у мангала и по мере распространения отключил электричество во всем заведении.

На место происшествия прибыли три пожарные бригады МЧС. Огонь был оперативно потушен.

Выясняются точные причины инцидента.