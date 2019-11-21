https://news.day.az/society/1177689.html В Баку в известном ресторане произошел пожар - ФОТО
В Баку в известном ресторане произошел пожар - ФОТО
В Бинагадинском районе Баку произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в ресторане "Qoşa çinar", находящемся около Международного автовокзала, произошло возгорание. Пожар начался у мангала и по мере распространения отключил электричество во всем заведении.
На место происшествия прибыли три пожарные бригады МЧС. Огонь был оперативно потушен.
Выясняются точные причины инцидента.
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