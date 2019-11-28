Из Германии депортированы 300 азербайджанцев
Число граждан Азербайджана, депортированных из провинции Бавария (Германия), достигло 300, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Среди тех, кто за последние две недели был отправлен из этой провинции двумя рейсами в Азербайджан, были лица, которым было отказано в убежище, в отношении которых вынесено решение суда, а также те, кто долгое время незаконно проживал в Германии и неправильно предоставлял информацию о себе.
Сотрудники полиции и миграционной службы, посетившие квартиры азербайджанцев в Баварии, ночью переправили их в аэропорт Мюнхена.
Отметим, что большинство депортированных азербайджанцев состоят из семей в составе трех - четырех человек.
Среди них были и те, кто выразил желание добровольно вернуться в Азербайджан. Их привезли в аэропорт в сопровождении сотрудников Международной организации миграции.
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