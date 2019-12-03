https://news.day.az/society/1181582.html В Хырдалане вскрыли платежный терминал - ФОТО
В Хырдалане вскрыли платежный терминал - ФОТО
В Абшеронском районе минувшей ночью совершена кража.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, преступление зарегистрировано в жилмассиве "Гянджляр шехерджийи" г. Хырдалан.
Согласно сообщению, злоумышленники ночью вскрыли платежный терминал, установленный перед одним из магазинов.
Полиция проводит расследование.
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