Убитая в Товузе 10-летняя Нармин похоронена - ФОТО

Убитая в Товузе 10-летняя Нармин Гулиева похоронена.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Н.Гулиева похоронена на кладбище села Дондар Гушчу.

Отметим, согласно информации, распространенной Генеральной прокуратурой, в связи с наличием достаточного количества оснований для определения умышленного убийства, полученных по итогам расследования факта исчезновения 21 ноября 2019 года уроженки села Дондар Гушчу Товузского района Гулиевой Нармин Шариф гызы (2010 г.р.), в Следственном управлении Генеральной прокуратуры по делам о тяжких преступлениях возбуждено уголовное дело по статье 120.2.9 УК АР (Умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника). Создана оперативно-следственная группа, сформированная из сотрудников министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры, инструкторы кинологической группы Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям со специально обученными собаками привлечены к поискам в селе Дондар Гушчу и его окрестностях.