Обнародованы результаты эпизоотологических мониторингов, проведенных 13-17 января Агентством пищевой безопасности (АПБ) для защиты территории Азербайджана от высокопатогенного птичьего гриппа, сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на Агентство.

Мониторинги были проведены среди диких птиц в национальных парках и природных заповедниках на Абшеронском полуострове, Шабранском, Агджабежинском, Сальянском и Лянкяранском районах, заболоченных территориях, а также прибрежных зонах республики.

В ходе мониторингов была собрана и проанализирована эпизоотологическая информация, взяты пробы у 66 отловленных диких птиц.

Также были взяты образцы крови у 370 домашних птиц и проведены серологические мониторинги на крупных птицеводческих предприятиях, приусадебных участках и малых птицеводческих хозяйствах Абшеронского, Билясуварского, Шабранского, Сальянского, Гаджигабульского, Лянкяранского, Уджарского, Сиязаньского и Агджабединского районов.

В результате проверки биологических материалов в полевой лаборатории биологической безопасности возбудители "птичьего гриппа" не выявлены.

Отметим, что в ходе мониторингов не было обнаружено погибших птиц, а также птиц с признаками заболевания.