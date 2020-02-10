На основании информации, поступившей 9 февраля около 23:00 в связи с неожиданной смертью на лестничной площадке дома Махира Гусейнова (1959 года рождения), являющегося полномочным представителем кандидата в депутаты Хагани Абдуллаева, зарегистрированного в 61-м Нефтчалинского округе, сотрудники прокуратуры и полиции с участием судмедэксперта произвели осмотр места происшествия. Об этом сообщает Trend со ссылкой на заявление Генпрокуратуры, передает Day.Az.

Во время обследования тела Махира Гусейнова не было обнаружено каких-либо телесных повреждений или следов от них.

Во время предварительного расследования было установлено, что по окончанию избирательного процесса Махир Гусейнов около 22:00 выехал на управляемом его знакомым автомобиле из села Ашагы Гараманлы домой - в город Нефтчала, но поднимаясь по лестнице, неожиданно упал и скончался.

Было установлено, что Махир Гусейнов давно страдал от сердечного заболевания, и с 2016 года трижды перенес операции по стентированию.

Никаких обращений в окружную избирательную комиссию в связи с нарушением требований избирательного законодательства от 28-го избирательного участка в селе Ашага Гараманлы, где Махир Гусейнов был наблюдателем, не поступало, не было зафиксировано никаких нарушений закона.

В прокуратуре Нефчалинского района продолжается расследование по факту смерти.