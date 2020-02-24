Архитектор - сегодня довольно модная профессия, однако зачастую те, кто мечтают стать представителем одной из самых древних и уважаемых профессий не совсем представляют, чем же им придется заниматься в будущем.

Работа архитектора - это гораздо больше, чем организация пространства. На самом деле, у него очень ответственная роль, ведь архитектор участвует в жизни почти каждого человека.

Наука и искусство, точный расчет и фантазия -архитектура объединяет эти понятия. В то же время, изысканность, стиль, тренд, прошлое и будущее противопоставляются железобетонным конструкциям, стеклу и камню. Но если науке можно обучиться, то с даром видения предстоящего архитектурного произведения, нужно родиться.

В каждую свою работу настоящий архитектор вкладывает душу и идеальные технические знания, без которых невозможно воплощение в жизнь готового проекта.

Если Вы считаете, что у вас есть все предпосылки для того, чтобы стать архитекторам, то - вперед!

Например, очень повезло известному архитектору, председателю комиссии Социально - экономического развития Союза архитекторов Азербайджана Зауру Гурбаналиеву. Природный талант и великолепное образование дали прекрасный результат, который мы наблюдаем в его работах: станции метро "Aзадлыг" и "Дарнагюль", ставшие первыми безколонными однопролетными станциями, "Мемар Аджеми" - первая многоуровневая станция в Азербайджане.

Заур Гурбаналиев также разработал основные концепции по реконструкции одного из районов Ташкента. По его словам, и очень важный проект в его трудовой биографии- это реконструкция и модернизация Национальной библиотеки Азербайджана им. М. Ф. Ахундова с уникальной транспортной доставкой книг читателям.

Кстати, проект станции метро "Азыдлыг" был удостоен диплома "Золотая медаль" Международной ассоциации союзов архитекторов.

К сожалению, а может и к лучшему, люди видят лишь ту часть работы, которую архитектор хочет им показать, то есть, законченные проекты, сданные в эксплуатацию жилые здания, или общественные объекты... А весь тяжелый процесс работы: бессонные ночи, в буквальном смысле, уход от родных и близких в работу на период создания нового проекта, остаются за кадром. Еще сложнее, когда работу архитектора принимает и оценивает не один заказчик, а миллионы людей. Это требует еще большей ответственности и смелости.

Современный архитектор использует в процессе работы специальные программы, упрощающие расчеты и создание чертежей. Но для настоящего мастера обязателен собственный почерк, придающий индивидуальность его проектам. Например, во всех работах Заура Гурбаналиева прослеживается тенденция - простое до гениальности решение сложных технических задач, правильно рассчитанная коммуникация, эффективно и грамотно использованные разноуровневые переходы, спроектированные именно для холмистой местности Баку. Органично и легко вписывать, казалось бы, совершенно не сочетаемые архитектурные объекты - фишка Заура Гурбаналиева, которая удивляет, восхищает и еще раз доказывает высокое мастерство архитектора.

У него много наград, завоеванных на международных конкурсах, почетных грамот и дипломов Союза архитекторов Азербайджана и Международной ассоциации союзов архитекторов.

Также, согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в 2017 году Заур Гурбаналиев был награжден медалью "Терегги" за заслуги и вклад в развитие архитектуры в стране.

Как рассказал сам Заур Гурбаналиев, в ближайшее время общественности будет представлен один из самых ярких проектов в истории архитектуры страны - план реконструкции и реновации Баиловской крепости.

Баиловская крепость - это проект века. Возрождение исторически бесценного памятника культуры, почти такого же важного для Азербайджана, как и Гыз галасы, увековечит имена архитекторов и историков, воссоздавших прошлое.

Как сказал Заур бей, историческим поворотом в архитектурной жизни можно считать и создание уникальной территории на базе древнего центра Баку. Основная задача команды архитекторов, заметил он, сохранить исторический центр современной столицы и четко определить ее точные границы. Союз архитекторов Азербайджана уже начал свою работу в этом направлении, первоначальные обсуждения проходили с участием ведущих архитекторов страны, продолжил Заур Гурбаналиев.

По его словам, новый административный округ будет иметь особый статус. Строительство новых зданий в районе, который будет создан как промышленный, уменьшит нагрузку на центральную часть и, соответственно, избавит горожан от пробок в этой части города.

Так что, работа архитектора, действительно, не только организация пространства, но и точный расчет востребованности, анализ жизни мегаполиса, предотвращение коллапса. Плюс, это все должно быть красиво, современно и исполнено гармонично к окружающей архитектуре и вписаться в городской ландшафт.

Остается пожелать председателю Комиссии социально - экономического развития Союза архитекторов Азербайджана Зауру Гурбаналиеву дальнейших успехов, достижений и неиссякаемого вдохновения в работе на благо нашего народа и страны.