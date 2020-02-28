В Азербайджане должностные лица должны будут представлять финансовую информацию
В Азербайджане должностные лица будут осуществлять мероприятия в связи с представлением информации финансового характера.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в "Национальном плане действий по поощрению открытого правительства на 2020-2022 годы", утвержденном распоряжением Президента Ильхама Алиев.
В Плане отмечается, что в 2020-2022 годах исполнение этой работы поручено Кабинету министров и министерству юстиции.
Наряду с этим, учитывая передовой международный опыт, будет разработана методология по определению, анализу и пресечению рисков коррупции.
Для проведения в течение 2020-2022 годов специализированных исследований и опросов с целью изучения причин, особенностей и уровня коррупции в целом и по областям специализирующимся в данной сфере НПО будет оказана поддержка. Исполнение вышеуказанных мероприятий поручено Совету государственной поддержки НПО при Президенте Азербайджана.
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