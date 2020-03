Коронавирус не помеха: большая подборка полезных ресурсов

Из-за пандемии коронавируса в Азербайджане объявлен ряд мер по социальной изоляции. По всей стране отменены массовые мероприятия, свадьбы и поминки, закрыты учебные заведения, театры, музеи, кинотеатры и т.д., кафе и рестораны работают до 21:00. Сейчас нужно стараться не выходить из дома без необходимости.

Мы собрали ресурсы, которые позволят в дни социальной изоляции посетить лучшие музеи мира, посмотреть спектакли, познакомиться с лекциями ведущих вузов и сделать многое другое онлайн.

Обучение

Гарвард, Стэнфорд и другие крупнейшие университеты мира из-за коронавируса временно перешли на дистанционное образование. У большинства из них есть виртуальные платформы, откуда можно скачивать учебные материалы. Часть из них доступна всем желающим. Дэниэль Стэнфорд, директор факультета развития и технологических инноваций в Центре преподавания и обучения Университета Де Поля (США) собрал в электронную таблицу ресурсы для онлайн-образования, которые предлагают университеты.

А на платформе Оpenedu.ru представлено более 300 курсов по базовым дисциплинам, все лекции разбиты на удобные видеофрагменты по 3-15 минут. Уже сейчас к платформе со своими курсами присоединились такие вузы России, как МГТУ имени Н.Э. Баумана, МГУ имени М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), МФТИ, НИТУ МИСиС, НИЯУ МИФИ, ИТМО, РУТ (МИИТ), Самарский университет, УРФУ, Политех, ТюмГУ, ТИУ и СПбГЭТУ "ЛЭТИ".

Coursera открыла для вузов и студентов доступ к своим курсам. Пока бесплатный доступ открыт до 31 июля.

В приложении "Радио Arzamas" с платной подпиской запустили акцию, которая продлится до 15 апреля. Пользователи смогут свободно слушать лекции, подкасты и аудиолекции в сервисе, если введут промокод "карантин". Подписку на время решили сделать бесплатной, чтобы "всех порадовать в эти непростые времена". Чтобы активировать промокод, нужно перейти по ссылке в мобильном браузере и ввести слово в специальном поле.

В списке материалов - десятки аудиозаписей на тему искусства, кино, литературы, истории и архитектуры. Например, пользователи могут послушать курсы об Антихристе, романе "Улисс", экономике пиратства и антропологии Севера.

Книги

До конца апреля издательство "Альпина" открывает доступ к 70 электронным книгам издательства. Заходите на сайт "Альпина.Книги" или скачивайте приложение (Android, IOS), регистрируйтесь и добавляйте промокод GIFT_STAYHOME. 70 бесплатных книг на самые разные темы - от прокачки памяти до религиоведения - уже ждут вас в специальной подборке*. Вы сможете читать их прямо на сайте, в приложении или скачать на свою читалку.

Сервис аудиокниг Storytel на фоне пандемии коронавируса COVID-19 всем новым пользователям открывает бесплатный доступ на 30 дней ко всей библиотеке аудиосервиса, а также сделал бесплатными подкасты собственного производства на онлайн-платформах SoundCloud, в подкастах Apple, на "Яндекс Музыке" и "Google подкастах".

Проект "Литрес: Библиотека" предоставил бесплатный доступ к 50 тыс. произведений из каталога "Литрес", сервиса электронных и аудиокниг.

Опера

Увидеть оперные и балетные спектакли Wiener Staatsopera можно на сайте после регистрации. Трансляции будут проводиться ежедневно в 19:00 по венскому времени и останутся доступными в течение 24 часов.

Метрополитен-опера также начал с 16 марта транслировать записи спектаклей в формате HD на сайте театра и в мобильном приложении.

Баварская опера тоже дает бесплатный доступ к своим спектаклям на сайте.

Кино

Большинство крупных онлайн-кинотеатров объявили об акциях, приуроченных к карантину в связи с распространением коронавируса. Их предложили пользователям ivi, Okko, Premier, "Кинопоиск HD", Wink "Ростелекома", more.tv "Национальной Медиа Группы" и tvzavr. Подробнее читайте тут.

Театр

Мобильный Художественный Театр (Россия) открыл все свои спектакли для бесплатного домашнего прослушивания. Акция продлится до 23 марта. В настоящий момент репертуар МХТ насчитывает семь аудиоспектаклей-прогулок, привязанных к конкретному городскому маршруту. Шесть из них сопровождают зрителей во время променада по Москве, один адресован к гуляющим в Санкт-Петербурге.

Чтобы послушать спектакли Мобильного Художественного Театра бесплатно дома, необходимо скачать приложение МХТ в AppStore или Google Play. Затем в течение недели все постановки театра будут доступны для загрузки.

Мобильный Художественный Театр стартовал прошлой осенью аудиоспектаклем-прогулкой "1000 шагов с Кириллом Серебренниковым", ставшим одним из номинантов фестиваля "Золотая Маска"-2020 в категории "Эксперимент".

Можно посмотреть и трансляцию балетов на сайте Большого театра. 29 марта на его сцене можно будет увидеть балет "Ромео и Джульетта" в постановке Алексея Ратманского, а 19 апреля балет "Драгоценности" в хореографии Джорджа Баланчина на музыку Габриэля Форе, Игоря Стравинского и Петра Чайковского.

На сайте Culture.ru много старых, но не менее увлекательных спектаклей.

На сайте Onlineteatr.ru можно смотреть прямые трансляции из некоторых московских театров. Например, 31 марта из Вахтангова будут транслировать потрясающий спектакль "Евгений Онегин" Римаса Туминаса. И если вы не видели его в Баку, то советуем не упускать такой шанс. Правда просмотр стоит 400 руб.

Спектакли шекспировского "Глобуса", театров Royal Court, The Old Vic на английском языке можно посмотреть на сайте Digital Theatre. Там есть как вариант с подпиской, около 10 фунтов в месяц, так и возможность взять отдельный спектакль напрокат на 48 часов.

Музеи

Азербайджанский национальный музей искусств предлагает всем желающим отправиться в увлекательную экскурсию и посмотреть его уникальную коллекцию, не выходя из дома, предварительно загрузив специальное приложение по этим ссылкам: App Store, Google Play.

До 20 марта музеи и экспозиции Музейного центра "Ичеришехер" можно будет посещать под хештегом #MuseumFromHome в социальных сетях два раза в день - в 12:00 и 15:00. Таким образом в эти часы виртуальный посетитель в режиме реального времени сможет ознакомиться с памятниками заповедника и вести диалог с его специалистами. В остальное время в режиме онлайн будут доступны виртуальная прогулка в формате 3D, небольшие видеоролики, истории интересных фотографий.

Лувр (Париж) - один из крупнейших художественных музеев мира. Здесь хранится около 300 тысяч экспонатов, 35 из которых можно найти в онлайн-галерее, в том числе самые знаменитые - "Джоконду" Леонардо да Винчи, "Прекрасную садовницу" Рафаэля, "Кружевницу" Яна Вермеера, скульптуру Венеры Милосской и Ники Самофракийской.

Национальные галереи Шотландии (Эдинбург) располагают обширной коллекцией европейской живописи периода от Ренессанса до эпохи постимпрессионизма. Среди полотен - произведения Рубенса, Тициана, Рембрандта, Вермеера, Ван Дейка, Моне, Гогена, Сезанна и других великих мастеров. Всего - более 95 000 объектов, при этом изображения около половины из них уже доступны на сайте. Остальные опубликуют в течение ближайших пяти лет.

В коллекции Музея Прадо (Мадрид) наиболее полные собрания Босха, Веласкеса, Гойи, Мурильо, Сурбарана и Эль Греко. Всего экспонатов здесь - около 30 тысяч. Фотографии более трети из них можно увидеть онлайн. Для удобной навигации предусмотрено деление по темам и доступен алфавитный указатель с именами художников, а подборка "Шедевры" не даст упустить самое главное.

В самом посещаемом музее Италии Галерее Уффици (Флоренция) в рамках проекта Google Arts & Culture можно побывать онлайн. В широком доступе - в том числе все самые знаменитые полотна: "Рождение Венеры" Сандро Боттичелли, "Поклонение волхвов" и "Благовещение" Леонардо да Винчи, "Флора" Тициана и "Музыкальный ангел" Россо Фьорентино.

Нью-Йоркский музей современного искусства (Нью-Йорк) входит в тройку самых посещаемых музеев в Соединённых Штатах и в двадцатку самых посещаемых художественных музеев мира. Всего в коллекции музея - более 200 тысяч работ, написанных с 1850 года по настоящее время. 65 тысяч из них в MoMA уже оцифровали и выложили в сеть.

Музей Гетти (Лос-Анджелес) - самый крупный художественный музей Калифорнии и Западного побережья США. Его основал нефтяной магнат Жан Пол Гетти, который на момент своей смерти был самым богатым человеком в мире. Благодаря завещанным миллиардам музей превратился в самого активного скупщика произведений "старых мастеров" и античной скульптуры на международных аукционах. На сайте музея выставлены около 10 из 44 тысяч его экспонатов.

Музей истории искусств в Вене (Вена) оцифровал и выложил в открытый доступ более 10 тысяч изображений экспонатов из собственного собрания. В онлайн-версии сокровищницы династии Габсбургов - работы Тициана и Караваджо, Тинторетто и Арчимбольдо, Босха и Яна ван Эйка.

Эрмитаж (Санкт-Петербург),возникший как частное собрание Екатерины II, крупнейший музей России занимает 5 зданий, в которых хранятся более 3 миллионов произведений искусства. Архив оцифрованных произведений Эрмитажа разбит по темам и снабжен функциями поиска, создания собственной коллекции и просмотра коллекций других пользователей, а на странице раздела "В фокусе" можно изучить экспонаты в деталях, прочитать подробные сведения о них и посмотреть видео с комментариями экспертов. А совсем недавно Apple презентовала 5-часовой фильм-экскурсию по Эрмитажу. В кадр попали более 600 произведений искусства, а также хореографические зарисовки и концерт Кирилла Рихтера.

Британский музей (Лондон) -главный историко-археологический музей Великобритании, один из крупнейших музеев мира и второй по посещаемости среди художественных музеев после Лувра, хранит более 8 миллионов экспонатов: от древнегреческих барельефов до принтов Херста и от крупнейшего на Западе собрания китайского фарфора до живописи эпохи Возрождения. Онлайн-коллекция Британского музея также одна из крупнейших в мире - около половины его экспонатов можно найти на сайте музея.

Музей Винсента Ван Гога (Амстердам) выложил в онлайн-доступ 1800 плакатов, книг и рисунков из своей коллекции, сгруппированных по тематическим разделам: ар-нуво, орнаменты, мотивы природы и так далее - настоящий срез достижений парижской полиграфии 1890−1905 годов. Руководство музея объяснило это решение тем, что данные работы не помещаются в постоянную коллекцию, отчего долгое время оставались недоступными широкому зрителю.

На странице проекта Google Arts & Culture можно сейчас побывать на множестве онлайн-выставках, посвященных моде в The Victoria and Albert Museum (Лондон). В том числе: Кристобалю Баленсиаге - Balenciaga: Master Craftsman - и Эльзе Скиапарелле - Schiaparelli and Surrealism. Здесь же масштабная рестоспектива о моде в целом Exhibiting Fashion.

Н. Гасымова