Коронавирус продолжает активно бушевать в Европе. С каждым днем в странах Шенгенской зоны медики фиксируют сотни новых летальных исходов у пациентов с COVID-19.

Так, в Испании за сутки умерли 838 человек. Таким образом, коронавирус унес жизни уже 6,5 тысяч испанцев. По данным министерства здравоохранения этой страны, к 29 марта 78 тысяч 797 человек заразились коронавирусом, а выздоровели 14,7 тысячи. Коронавирус не щадит никого - от него скончалась даже принцесса Испании. Мария Тереза Бурбон-Пармская умерла на 87-м году жизни.

Сначала испанские власти объявили политику толерантности: ограничения, если и были, то носили чуть ли не рекомендательный характер - естественно, что их мало кто соблюдал.



Чем это кончилось - национальной трагедией. Тысячи умерших, сотни смертей в сутки и все новые печальные "антирекорды". Властям пришлось менять тактику - вводить чрезвычайное положение.

Жителям 47-миллионной страны предписывается покидать свои дома лишь в исключительных случаях, объявил премьер-министр Испании Педро Санчес, выступая по телевидению.

К исключительным случаям, по словам главы правительства, относятся покупка продуктов, посещение аптеки или больницы, а также направление на работу. Всем авиакомпаниям, а также общественному, железнодорожному транспорту и судоходным предприятиям предписано перейти в режим работы с пониженной нагрузкой.

В целом Европа переживает настоящую социальную, экономическую и чисто человеческую трагедию. Врачам приходится делать трагический выбор, кому помогать в первую очередь, сотни тысяч людей остались без работы, жизнь, в буквальном смысле слова, замерла.



А произошло это все во многом потому, что население страны до определенного момента не придавало рекомендациям серьезного значения. Безусловно, ни в Испании, ни в других странах сейчас нет никого, кто бы не понимал, насколько критична ситуация и как важно соблюдать карантин. Но увы, для многих это понимание пришло слишком поздно.



В Азербайджане же еще 24 марта ввели особый карантинный режим в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и возможных осложнений. Согласно правилам особого режима, людям старше 65 лет запрещается выходить из дома, в соответствии с законодательством обеспечивается оказание социальных услуг одиноким людям из этой категории. Межрайонные и междугородние перевозки полностью остановлены, за исключением движения транспортных средств специального назначения, включая машины скорой помощи, аварийные, спасательные, сельскохозяйственные, социальные службы, а также грузовые автомобили, доступ ко всем бульварам, паркам и зонам отдыха ограничен с тем, чтобы регулировать плотность скопления людей.



И эти меры, какими бы непривычными ни были, ОЧЕНЬ ВАЖНЫ. Это должен понимать каждый. В первую очередь, все упомянутые ограничения вводятся для того, чтобы не допустить выхода ситуации из-под контроля. Трагедия, которая происходит в Испании, Италии и множестве других стран сейчас, не должна повториться в Азербайджане - и не повторится. Государство делает для этого все возможное. Но и мы, граждане Азербайджана, должны сейчас быть максимально осторожными, бдительными и внимательными - и неукоснительно соблюдать те временные меры, о которых объявил Оперативный штаб.



Это важно. Важно для безопасности всех нас. Оставайтесь дома - так мы быстрее победим коронавирус.

Э.Ибрагимов